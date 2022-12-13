- Что касается Казахстана, и где находится McDonald's, мы при подписании документов с головной корпорацией не имеем права там находиться с новым брендом, - заявил он в ходе пресс-конференции.Напомним, после начала войны в Украине многие иностранные бренды ушли из России. Закрылись точки Starbucks, KFC, Pizza Hut и McDonald's. К слову, последний работал в стране ещё с 1990 года. В начале июля бывшие рестораны сети McDonald's открылись под брендом «Вкусно и точка». С 18 ноября сеть McDonald's «временно приостановила» работу всех своих ресторанов в Казахстане, а это 24 точки в Алматы, Астане, Атырау, Актобе, Костанае и Караганде. Отмечалось, что это связано с ограничениями в местных поставках. Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Серик Жумангарин отмечал, что большая часть продукции из порядка тысячи наименований, используемой ресторанами, импортировалась. Позже гендиректор компании сообщил, что будет переходить на закуп местной продукции для продолжения работы сети. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Сеть ресторанов «Вкусно – и точка» не сможет работать в Казахстане
Это невозможно из-за условий договора с McDonald's, передаёт РИА Новости. Иллюстративное фото из архива "МГ" Владелец сети «Вкусно – и точка» Александр Говор сказал, что ищет возможность выйти в новые для себя регионы. Например, в Абхазию. Однако на рынке Казахстана работа пока невозможна из-за условий договора с McDonald's. - Что касается Казахстана, и где находится McDonald's, мы при подписании документов с головной корпорацией не имеем права там находиться с новым брендом, - заявил он в ходе пресс-конференции. Напомним, после начала войны в Украине многие иностранные бренды ушли из России.