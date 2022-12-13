Сеть ресторанов «Вкусно – и точка» не сможет работать в Казахстане

Это невозможно из-за условий договора с McDonald's, передаёт РИА Новости. Иллюстративное фото из архива "МГ" Владелец сети «Вкусно – и точка» Александр Говор сказал, что ищет возможность выйти в новые для себя регионы. Например, в Абхазию. Однако на рынке Казахстана работа пока невозможна из-за условий договора с McDonald's. - Что касается Казахстана, и где находится McDonald's, мы при подписании документов с головной корпорацией не имеем права там находиться с новым брендом, - заявил он в ходе пресс-конференции. Напомним, после начала войны в Украине многие иностранные бренды ушли из России.