Сегодня, 25 ноября, состоялся съезд партии Nur Otan. Партией принята Предвыборная программа на ближайшие 5 лет. В документе представлено 258 конкретных мер подкрепленных конкретными деньгами. Предвыборная программа Nur Otan создана с учетом логического продолжения предвыборной программы президента Токаева. В Программу партии также были включены 55 поручений Послания Главы государства от 2020 года. Из Послания в предвыборную программу вошли разделы по защите бизнеса, выборности сельских акимов, бюджетной политики, защите прав детей, реформе судебной системы и правоохранительных органов, а также здравоохранения. В целом, Программа содержит 163 конкретных индикатора, в том числе порядка 15 законодательных инициатив. На съезде был утвержден партийный список партии Nur Otan. В него вошли 126 кандидатов, что является самым большим списком на выборы среди всех партий. 77 человек из 126 (61,1%) партийного списка кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК от партии Nur Otan - это победители праймериз. 49 (38,8%) кандидатов вошли в список по партийной квоте. 16 из 126 (12,7%) членов партсписка партии Nur Otan вступили в ряды партии перед праймериз. 37 человек (29,4%) кандидатов из 126 - женщины, в том числе 3 многодетных матери. 15 человек (13,5%) - молодежь в возрасте до 35 лет. Средний возраст кандидатов Nur Otan составляет 48 лет, в 2016 был 52 года. Накануне Съезда состоялось заседание Политического совета нашей партии. На политическом совете были рассмотрены результаты проделанной работы партией за 5 лет. За это время Nur Otan провела большую работу, за помощью и консультациями в партию обратилось порядка 1,2 миллиона человек, из них 30% онлайн, 92% рассмотренных обращений решено положительно, в том числе оказана бесплатная консультативно-правовая помощь. Членами партии: депутатами, руководителями центральных и региональных гос. органов проведено 180 тысяч приемов или 340 тысяч принятых граждан. 72% обращений рассмотрены положительно, 28% оказана бесплатная консультативно-правовая помощь. Кроме этого, партией проведена работа по открытию 41-го центра активного долголетия для досуга пожилых людей. Также была оказана адресная социальная помощь 200 тысячам пожилых людей. В рамках проекта «Бақытты отбасы» партией были проверены 1350 организаций образования, социальной защиты и здравоохранения, по итогу проверки были устранены 70% выявленных недостатков, остальные находятся в работе. В рамках проекта «Кедергісіз келешек» или «Будущее без барьеров» открыто 43 кабинета поддержки инклюзии в школах. Организовано свыше 1 тысячи ярмарок вакансий.. За эти годы реализация проекта «Жастар – Отанға» позволила трудоустроить более 13 тысяч молодых людей.