Скриншот с видео Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, 24 ноября в 1.35 в районе торгового дома "Магнит" по улице Баймуханова была остановлена автомашина марки Hyundai. - Пассажирка вышла в прямой эфир в социальной сети Instagram, обратилась к сотрудникам полиции с нецензурной бранью, отказываясь подчиняться их законным требованиям. Согласно заключению наркологической экспертизы, 23-летняя женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести, - отметили в пресс-службе ведомства. В полиции сообщили, что в отношении женщины был составлен административный протокол по статье 667 КоАП «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа». Впоследствии постановлением суда ей было вынесено предупреждение. К тому же водителю автомобиля пришлось заплатить штраф в размере 27 тысяч тенге, согласно статье 590 КоАП РК "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств", за несоответствие приборов наружного освещения транспортного средства. Также выяснилось, что у водителя автомобиля имеется три неоплаченных штрафа в размере 50 004 тенге, в связи с чем автомобиль был поставлен на штрафную стоянку.

