Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 19-летняя студентка обратилась в полицию с жалобой о том, что из ее комнаты украли ноутбук, ювелирные изделия и личные вещи на общую сумму 350 тысяч тенге. – В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена и задержана 47-летняя женщина, работница этого общежития. В данный момент похищенное изъято и возвращено владельцу. Ведется досудебное расследование по статье 188 УК РК "Кража".