Пока речь идет только о регистрации договора залога недвижимости для физических лиц. Однако, вполне возможно, что данный опыт можно будет использовать и для других государственных услуг. Сама система Blockchain является технически выстроенной цепочкой блоков, которая полностью исключает возможность передачи данных третьим лицам. Это позволяет обеспечить полную надежность, безопасность и гарантию качества. По словам председателя правления госкорпорации «Правительство для граждан» Асемгуль Балташевой применение технологии Blockchain позволило максимально упростить процесс регистрации договора залога. - Раньше гражданам для регистрации договора залога необходимо было бегать по нескольким инстанциям. В частности приходилось обращаться в ЦОН или на портал egov.kz для получения справки о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимость, а затем предоставлять ее в банк. Теперь проверка данных о наличии прав у услугополучателя на недвижимое имущество и о наличии на нем обременений происходит в автоматическом режиме при формировании заявки сотрудником банка. Теперь бегают данные, а не люди, - рассказала Балташева. Она также добавила, что за счет применения технологии Blockchain удалось сократить срок оказания услуги с трех рабочих дней до одного, а также существенно оптимизировать пакет документов, необходимых для предоставления в банк. Теперь услугополучатель, ознакомившись с договором залога в информационной системе банка, подписывает его своей ЭЦП, а готовый результат в виде уведомления о государственной регистрации обременения прав на недвижимое имущество поступает в личный кабинет услугополучателя на портале электронного правительства egov.kz. В процессе выбора именно технологии Blockchain были учтены такие преимущества данного способа как прозрачность действий пользователей сети, децентрализация, а также надежная система защиты. К слову, пока в Казахстане подобный процесс оказания госуслуги по регистрации договора залога как пилотный проект реализован только с одним из коммерческих банков. Правительство для граждан также ведет переговоры с другими банками второго уровня по реализации данного вида услуги на их платформах. Ведь применение технологии Blockchain служит гарантией реализации безопасных двусторонних сделок без привлечения третьей стороны и упрощает выдачу банками кредитов под залог недвижимости в части онлайн оформления кредитов, снижения издержек и сокращения сроков.