Иллюстративное фото с сайта tyrizm.su По информации пресс-службы департамента уголовно-исполнительной системы (ДУИС) Атырауской области, мужчина ранее уже был осужден за совершенное преступление по статье 190 УК РК "Мошенничество" и находился на пробационном контроле. - Данный гражданин в ночное время находился вне своего места проживания, и желая избежать наказания за это нарушение, пытался дать взятку сотруднику пробационной службы ДУИС. В виде взятки он принес кусок рыбы осетровых видов. На данный момент в отношении взяткодателя начато досудебное расследование по статье 367 УК РК "Дача взятки", - сообщили в пресс-службе ДУИС.