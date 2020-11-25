Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 25 ноября, в кинотеатре имени Гагарина состоялись общественные слушания по вопросу внедрения платного проезда для водителей большегрузов, которые осуществляют грузовые перевозки. По словам представителя АО "НК "КазАвтоЖол" Берика Хасенова, тема платных автодорог становится все более актуальной для нашей области. – Сразу две трассы международного значения в направлении соседних Самары и Саратова РФ, а также транспортная артерия, связывающая Уральск с Актобе, вскоре станут современными, комфортными и безопасными шоссе, за проезд по которым будет взиматься плата. Правда, это коснется только грузового коммерческого транспорта, так как легковые автомобили на дорогах второй и третьей категории освобождены от оплаты. На трех автотрассах уже в тестовом режиме запускается программно-аппаратный комплекс, который позволит обеспечить высокий уровень безопасности дорожного движения и регулярное обслуживание дороги, ее покрытия и сопутствующей инфраструктуры, - рассказал Берик Хасенов. По словам специалиста, участки платных дорог более безопасны, регулярно ремонтируются и по характеристикам дорожного полотна и придорожной инфраструктуры являются более качественными. – На дороге Актобе-Уральск и на казахстанских участках дорог Уральск-Самара и Уральск-Саратов уже установлены по три арки контроля и по одному центру работы с клиентами, которые будут работать в пилотном режиме. Высокоскоростные камеры на арках будут фиксировать проезд автомобилей по платным участкам, скорость и интенсивность их передвижения, ситуацию на дороге. При этом на трассах не будет стационарных постов оплаты, так как сейчас применяется удобная «открытая» система платности. Поскольку нет шлагбаумов, следовательно, не будет и заторов, что обеспечит дополнительную безопасность и сократит время поездки. Оплата за проезд будет производиться безналичным способом, по предоплате. Кроме того, предусматривается оплата по факту, то есть, путем гашения задолженности за проезд. Это тоже часть политики безопасности, ведь водителям не нужно будет отвлекаться от управления транспортом, - рассказал Берик Хасенов. Стоит отметить, что плата за проезд будет взиматься только с коммерческого грузового автотранспорта. Собранные средства обеспечат не только самофинансирование дороги, но и содержание собственной сервисной службы, которая будет поддерживать высокий уровень безопасности на дороге. Сервисная служба будет круглосуточно патрулировать дороги, оказывать помощь водителям при возникновении технических и иных проблем, оперативно устранять дефекты дорожного покрытия, мачт освещения, дорожных знаков и разметки, очищать дорогу и дорожную инфраструктуру от мусора, грязи и снега, следить за работой систем безопасности и оповещения водителей, а также активно внедрять новые системы обеспечения безопасности дорожного движения. Представитель нацкомпании подчеркнул, что развитие в ЗКО сети безопасных и комфортных платных автодорог сделает регион крупным транспортно-логистическим узлом, это создаст хорошие условия для открытия новых рабочих мест, открытия, ведения и расширения бизнеса, связанного со сферой придорожного сервиса. Стоит заметить, что и сами платные дороги обеспечат многих жителей региона стабильной работой в области обслуживания систем безопасности и видеофиксации, а также патрулирования, уборки и ухода за дорожным покрытием и придорожной инфраструктурой. По словам жителя города Азамата Мусилова, прежде чем внедрять платную систему проезда на автодорогах области, необходимо для этого создать все условия. – Я - водитель легковой машины, и не отказываюсь платить. Но для этого создайте условия, постройте хорошие дороги, туалеты, эстакады, пусть аварийные службы оказывают качественные услуги. Сотрудники "КазАвтоЖол" должны в любой момент помочь с эвакуацией в случае непредвиденных ситуаций. Прежде чем просить у населения деньги, создайте для нас условия. Нет бензина, который соответствует евростандарту, нет качественных дорог, нет обслуживания, нет условий. Я буду рад платить, если буду знать, что выехав из города, я буду в безопасности, что в любой момент мне придут на помощь, буду знать, что на дороге нет гололеда. Нам не должно быть стыдно перед иностранными водителями, - возмутился Азамат Мусилов. Еще одной часто встречаемой проблемой на дорогах области Азамат Мусилов назвал бесхозный скот, который зачастую создает аварийные ситуации. – Кто с этим работает? Ответственно заявляю, что никто, ни "КазАвтоЖол", ни местные акиматы, ни дорожные полицейские. Если вы думаете о безопасности населения, почему бы для начала не решить эту проблему? Зарегистрируйте каждый скот за одним человеком, если бесхозный, то забирайте и отдавайте мясо в детские дома. Если вам нужно поддержка общественности, то давайте вместе подумаем, - резюмировал Азамат Мусилов. Стоит отметить, что это не последние общественные слушания по данному вопросу. Тариф так же пока не установлен.