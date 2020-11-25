На строительство парка из местного бюджета были направлены более 9 млн тенге. Теперь на этой территории есть все условия для полноценного и комфортного отдыха сельчан. Привлекательный уголок хорошо освещен, имеются зеленые насаждения. - В последнее время в нашем районе много таких позитивных изменений. Мы рады открытию нового парка для нас - ветеранов. Теперь мы можем здесь отдохнуть, приводить сюда внуков на прогулку Ведь дети должны расти и воспитываться в красивом окружении. Мы благодарны всем, кто участвовал в строительстве парка,- пояснил заместитель председателя совета ветеранов Амангельдинского сельского округа Тельман Маширов. В районном центре в прошлом году в рамках программы Рухани Жаңғыру на средства спонсоров был установлен мемориальный памятник. А в этом году появился парк площадью в 2 тысячи кв. метров. В нем есть фонтаны, скамейки, беседки. уложена брусчатка. -По инициативе районного депутата в парке установлен памятник. При содействии сельчан проведены работы по благоустройству Планируем дальнейшее озеленение. С каждым годом сельские округа этого района становятся все краше и сильнее. Большой вклад в это дело активно вносят и местные неравнодушные жители,- рассказал Заместитель акима Таскалинском сельского округа Куаныш Кабдолда. В ходе открытия парка ветераны и молодежь посадили на территории парка молодые саженцы.