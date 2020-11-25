Птицы погибли в резервате "Акжайык", передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Два десятка мертвых птиц обнаружили в атырауском государственном природном резервате «Ак Жайык» (видео) В Атырауской территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира сообщили итоги исследования погибших бакланов и чаек. - По итогам анализов в Национальном референтном центре г. Нур-Султан стало ясно, что птицы погибли от пастереллеза, - рассказала руководитель отдела леса и особо охраняемых природных территорий упомянутой инспекции Асель Калжанова. Всего, по словам собеседника погибло 143 птицы, большинство – бакланы. Напомним, в начале ноября на территории атырауского государственного природного резервата «Акжайык» нашли мертвых птиц. Всего было обнаружено 143 тушки. Лина ОЙЛОВА