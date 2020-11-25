Фото с сайта akorda.kz "В нашей программе четыре основных приоритета. Нужно предоставить каждому гражданину равные возможности для реализации своего потенциала. Государство должно предоставлять адресную социальную помощь тем, кто действительно нуждается в ней. Главное - социальная справедливость. Именно поэтому мы уделяем большое внимание поддержке нуждающихся", - сказал Токаев на съезде Nur Otan. Президент сообщил, что при проведении социальной политики будут усилены меры по оказанию адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в затруднительном положении. - В течение ближайших пяти лет на ежегодную индексацию социальных выплат будет выделено более 3 триллионов тенге. Размер солидарной пенсии также будет ежегодно индексироваться. При этом мы предлагаем осуществить это с добавлением двух процентов к уровню инфляции, - добавил Касым-Жомарт Токаев. Президент также сообщил, что специальное пособие для инвалидов первой группы составит до 1,4-кратного размера прожиточного минимума. В течение ближайших пяти планируется обеспечить людей, нуждающихся в особом уходе, специальными техническими средствами. Ранее Президент сообщил, что Nur Otan вместе с правительством планирует мобилизовать на программу партии "Путь перемен - достойная жизнь каждому" 21 триллион тенге.