Иллюстративное фото из архива "МГ" Как стало известно, вагончик сгорел в пяти километрах от поселка Сулукол района Байтерек. Со слов официального представителя пресс-службы департамента полиции ЗКО Болатбека Бельгибекова, вагончик принадлежал одной из ТОО, которая занимается агропромышленностью. - Было установлено, что пожар произошел ночью. В то время в вагончике находилось двое рабочих ТОО. Один успел покинуть помещение, но получил термические ожоги. Второй - 52-летний мужчина - погиб. Причина смерти устанавливается. Труп отправлен на судебно-медицинскую экспертизу, - пояснил Болатбек Бельгибеков. Также он отметил, что у обоих мужчин есть семьи, они не были судимы. - По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 204 УК РК "Неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества", - пояснил Болатбек Бельгибеков. И.о. начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС ЗКО Мереке Жумагалиев рассказал, что им поступил вызов о пожаре от сотрудников департамента полиции в 11.10. - На место пожара выезжали сотрудники специального отдела ЧС района Байтереке и сотрудники испытательной пожарной лаборатории ДЧС ЗКО. Они провели обследование. Передвижной вагончик площадью 20 квадратных метров сгорел полностью. Причины пожара, ущерб и виновные лица устанавливаются, - пояснил Мереке Жумагалиев.