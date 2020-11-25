Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы акима Уральска, в городе уже начали заливать городские катки. Окончить работу в этом направлении планируют до 1 декабря. Так, катки будут залиты в следующих местах: Спортивный клуб "Орал", стадионы "Жастар"и "Стеновик", правый берег реки "Чаган", городской парк культуры и отдыха, на территории "Ледового дворца" и в бассейне не в районе Налогового комитета. Кроме этого, места массового катания будут располагаться во дворах домов № 52, 54 по улице Матросова; домов №5, 7 в пятом микрорайоне; во дворе дома №66 в шестом микрорайоне; дома №43 микрорайона Строитель; дома №10 по улице Ларина; дома №203 по проспекту Назарбаева; дома №150 по улице Курмангазы; дома №87 по улице Ихсанова; в микрорайоне Балауса; в поселке Птицефабрика; на площади Первого Президента; в сквере по улице Монкеулы, а также в туристических центрах "Атамекен", "Самал", "Светлячок" и "Евразия".