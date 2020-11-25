Поводом для проверки стала распространяющаяся в мессенджере WhatsАpp аудиозапись, на которой женский голос советует родителям проверить, не играют ли их дети в игру Among Us. Уточняется, что игра кажется безобидной, однако, по словам автора сообщения, может подтолкнуть детей к самоубийству. В аудиорассылке родителей попросили провести беседы с детьми и немедленно удалить игру с гаджетов. - Комитетом по охране прав детей МОН в срочном порядке направлен запрос в Министерство информации и общественного развития относительно игры Among Us, которая может нанести вред ребенку. Информация размещена на портале "Кибернадзор", где игра будет проверена на степень ее опасности, - сообщили в пресс-службе образовательного ведомства. По данным открытых источников, игра Among Us - это многопользовательская компьютерная игра от компании InnerSloth, направленная на социальную дедукцию (метод мышления). Она была выпущена в 2018 году. Игра выполнена в космической тематике. В ней игроки случайным образом разделяются на две команды: члены экипажа и предатели.