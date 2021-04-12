Шесть человек погибли на участке железной дороги в Уральске

Участок железной дороги Уральск-Желаево является одним из самых опасных в области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" На совещании в акимате ЗКО заместитель директора Актюбинского отделения магистральной сети по уральскому региону Руслан Давлетов отметил, что железная дорога - зона повышенной опасности, и в пригороде Уральска просто необходимо поставить пешеходный надземный переход. - На участке железной дороги Уральск-Желаево очень часто ходят люди, происходят наезды. Это самый опасный участок, который нас постоянно будоражит. В этом году, к примеру