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Происшествия Социум

Шесть человек погибли на участке железной дороги в Уральске

Участок железной дороги Уральск-Желаево является одним из самых опасных в области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" На совещании в акимате ЗКО заместитель директора Актюбинского отделения магистральной сети по уральскому региону Руслан Давлетов отметил, что железная дорога - зона повышенной опасности, и в пригороде Уральска просто необходимо поставить пешеходный надземный переход. - На участке железной дороги Уральск-Желаево очень часто ходят люди, происходят наезды. Это самый опасный участок, который нас постоянно будоражит. В этом году, к примеру
Кристина Кобина
Шесть человек погибли на участке железной дороги в Уральске
Участок железной дороги Уральск-Желаево является одним из самых опасных в области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Шесть человек погибло на одном участке железной дороги в Уральске
Шесть человек погибло на одном участке железной дороги в Уральске
Иллюстративное фото из архива "МГ" На совещании в акимате ЗКО заместитель директора Актюбинского отделения магистральной сети по уральскому региону Руслан Давлетов отметил, что железная дорога - зона повышенной опасности, и в пригороде Уральска просто необходимо поставить пешеходный надземный переход. - На участке железной дороги Уральск-Желаево очень часто ходят люди, происходят наезды. Это самый опасный участок, который нас постоянно будоражит. В этом году, к примеру, было зарегистрировано 12 экстренных торможений и один наезд на человека. В 2020 году на этом участке задавили 6 человек, - рассказал Руслан Давлетов и попросил акима ЗКО посодействовать в решении этой проблемы. На что аким ЗКО Гали Искалиев ответил, чтобы железнодорожники пересмотрели все опасные участки и предложили проекты, которые будут рассмотрены в дальнейшем. Также Гали Искалиев в ходе совещания возмутился, что у инвалидов сейчас нет возможности попасть на перрон Уральска. - Зимой все течет, там нет возможности по подземному и надземному переходу попасть на перрон. Задача на этот год - сделать хороший проект, - поручил глава области железнодорожникам. Руслан Давлетов заверил, что проектировщики сделают проект, по которому будет произведен ремонт подземного тоннеля на железнодорожном вокзале. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
погибли Уральск-Желаево

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