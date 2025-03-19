Шесть лет президентства: консолидация и развитие

Сегодня исполнилось шесть лет с момента, как во главе страны встал президент Казахстана Касым – Жомарт Токаев. За этот период Казахстан сумел достичь значимых успехов в экономическом развитии, несмотря на серьёзные геополитические вызовы: пандемию коронавирусной инфекции, последовавшие за ней срывы логистических цепочек, падение цен на энергоресурсы, январские события, военную конфронтацию России и Украины, напряженность на Ближнем Востоке и Торговую войну Китая и США.

С первых дней президентства Касым-Жомарту Токаеву пришлось осмысливать и определять ключевые контуры своего будущего политического курса. Учитывая сложившиеся на тот момент времени условия развития казахстанского общества и государства, это было довольно непростым делом.

С одной стороны, Казахстан к тому времени сформировался как состоявшееся и признанное международным сообществом независимое государство.

С другой стороны, имелся ряд факторов, ограничивающих поступательное развитие республики и требующих оперативного устранения. Тут стоит выделить сырьевую зависимость в экономике, низкую конкурентоспособность обрабатывающего сектора экономики, диспропорции в социальном и экономическом развитии регионов страны. Кроме того, в системе государственного управления наблюдались проявления коррупции, трайбализма, непотизма, неэффективного менеджмента.

В этой связи, еще баллотируясь в Президенты РК, Касым - Жомарт Токаев изначально в качестве ключевого принципа своего будущего политического курса обозначил «справедливость, призванную обеспечить равенство прав всех граждан независимо от их социальной, этнической, религиозной и иной принадлежности и создание каждому из граждан возможностей для достижения личного успеха и повышения своего благосостояния». Именно это стало основой формирования курса нашего президента на Справедливый Казахстан.

Демонстрируя принципиальность и последовательность в реализации своих реформ, президент РК приступил к их реализации. За основу решений были взяты предложения членов Национального совета общественного доверия как одного из ключевых институтов демократии.

Во-первых, был разработан Закон РК «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан» с уведомительным принципом проведения собраний и митингов.

Во-вторых, были внесены изменения в Закон «О выборах в Республике Казахстан». Им была установлена 30%-ая квота для женщин и представителей молодежи в избирательных партийных списках. Аналогичные поправки были внесены также в Закон РК «О политических партиях», предусматривающий снижение регистрационного барьера для создания политических партий с 40 тыс. до 20 тыс. человек.

В-третьих, Закон «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» также претерпел изменения, в результате чего впервые в казахстанском законодательстве появилось понятие парламентской оппозиции.

Кроме того, в 2021 году по поручению Главы государства состоялись прямые выборы акимов сельских населенных пунктов. Прямые выборы акимов сёл, поселков и сельских округов позволили повысить активность граждан в реализации своих конституционных прав и реализовать в полной мере концепцию «Слышащего государства».

Вместе с тем, также были предприняты следующие меры по трансформации политической модели страны в соответствии с передовыми мировыми стандартами:

- снижение порога прохождения в Мажилис Парламента для политических партий с 7% до 5%;

- введение графы «Против всех» в бюллетенях на выборах всех уровней;

- введение выборности районных акимов;

- принятие отдельного закона об Уполномоченном по правам человека (Омбудсмене), определяющего его статус и полномочия.

После январских событий 2022 года политические изменения ускорили своё развитие, плавно перетекая в новый пакет конституционных реформ. Безусловно, одной из ключевых новелл Касым - Жомарта Токаева в этот момент стало ограничение президентских полномочий одним сроком на семь лет, а также запрет на занятие родственниками президента политических должностей. Это гарантировало будущий переход власти, что само по себе является институтом демократии и ключевым актором работы демократической системы. Также для формирования системы сдержек и противовесов в стране возобновил работу Конституционный Суд.

Тем самым своими действиями президент дал чёткий сигнал миру, что мы выбрали демократическую модель развития общества, страны и будущее видим лишь в либерализации политической системы.

Вместе с тем, Глава государства активно продвигал необходимость экономических реформ, поскольку экономика – это базис успешного государства и надстройка политической системы.

Поскольку в республиканском бюджете наблюдался дисбаланс в финансировании регионов и созрела необходимость разделения некоторых крупных областей, 3 мая 2022 года в Республике Казахстан по поручению Президента были образованы новые области: Абай, Жетісу, Ұлытау.

Кроме того, Глава государства, выступая на IV заседании Национального курултая, объявил о строительстве новой магистрали, которое придаст импульс развитию всего Тургайского региона. Как отметил Президент, в Аркалыке следует восстановить аэропорт и построить там новый аэровокзальный комплекс. Поэтому можно с уверенностью сказать, что идет планомерное восстановление Тургайской области, и сегодня это лишь вопрос времени.

Региональная трансформация положительно сказалась на макроэкономических показателях и дала новый виток развитию выбранной модели.

Так, одним из ключевых столпов развития любого государства является рост внутреннего валового продукта. За шесть лет экономика страны увеличилась со 179 млрд до 288 млрд долларов, что благоприятно отразилось на социальном самочувствии граждан и повышении их благосостояния.

Также президентом акцент был сделан на снижении закредитованности казахстанцев. Именно поэтому 26 июня 2019 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев издал указ «О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан», согласно которому ряд казахстанцев, преимущественно социально уязвимые слои населения, получили списание основного долга либо пени и штрафов. В результате долги списали 577 тысячам казахстанцев на общую сумму 120 млрд тенге.

Подобная финансовая политика позволила укрепить основы банковского сектора, и уже в этом году планируется внести изменения в «Закон о банках и банковской сфере», согласно которому банки, получающие помощь от государства, не смогут выплачивать дивиденды акционерам, бонусы руководителям и увеличивать административные расходы.

В этом контексте необходимо заметить, что длительное время Казахстан сидел на «нефтяной игле», тем самым 80% валютных поступлений в бюджет зависели от продажи нефти. Поэтому президентом с первых дней была поставлена задача – диверсифицировать экономику, равномерно распределив баланс в отраслях. И уже в конце 2024 года были достигнуты значимые результаты: обрабатывающая промышленность выросла на 31,4%, строительная – почти на 100%.

Кроме того, благодаря президентским мерам в собственность государства были возвращены крупные промышленные предприятия, в числе которых известный металлургический конгломерат Qarmet (ранее – АрселорМиттал Темиртау). Сегодня на нём производится планомерная замена устаревшего оборудования на современное, улучшены условия труда и повышена техника безопасности в соответствии с мировыми стандартами.

Поступательное развитие экономики позволяет нам привлекать интерес зарубежных партнеров и инвесторов. За годы президентства Токаева в экономику посредством прямых иностранных инвестиций вложено свыше 130 млрд тенге, что составляет практически 40% от ВВП страны. При этом 72,7 млрд были инвестированы в промышленный сектор.

В условиях роста экономики повышается непосредственно доход граждан. Минимальная заработная плата в республике выросла в два раза за шесть лет. Кроме того, особое внимание уделяется педагогам и социальным работникам.

Так, в стране принят Закон «О статусе педагога», заработные платы учителей увеличены в 2 раза. Также в течение нескольких лет ежегодная надбавка к зарплате врачам составляет 30%, среднему медицинскому персоналу – 20%, в то время как средний показатель годовой инфляции не превышает 16%.

Вместе с тем, заработные платы работникам сферы культуры, архива и библиотек выросли на 20% в прошлом году, а с 2022 по 2025 год заработные платы 600 000 гражданских служащих повысились в два раза.

Кроме того, законодательно закреплена индексация заработных плат в соответствии с уровнем инфляции для отдельных категорий работников. Кроме того, работодателей законодательно обязали пересматривать заработную плату других категорий работников с учетом межразрядной системы квалификаций.

Особо стоит отметить поддержку президентом молодого поколения.

Во-первых, введено пособие для многодетных семей, выплачиваемое независимо от их доходов, продлены выплаты по уходу за ребенком до полутора лет.

Во-вторых, в целях поддержки молодёжи и формирования у нее стартового капитала на будущее, Глава государства в 2022 году объявил о программе «Нацфонд – детям», в рамках которой 50% от инвестиционного дохода поступало на счета всех казахстанских детей в возрасте до 18 лет.

Тем самым общие начисления всем участникам программы составили внушительные 888,8 млн долларов США. На конец 2024 года общее количество участников программы составило 6 921 035 детей.

В-третьих, по поручению Главы государства с 2019 года в Казахстане построено рекордное количество школ – 1 200 учебных заведений на 1 миллион ученических мест.

В-четвертых, по поручению президента в стране активно реализуется проект «Комфортные школы». Он нацелен на решение вопросов дефицита ученических мест, ликвидацию аварийных школ и трехсменного обучения. В прошлом году было введено в эксплуатацию 152 школы, в этом году планируется ввести в эксплуатацию еще 217 школ.

В-пятых, в стране активно открываются филиалы зарубежных вузов. На сегодняшний день в стране функционируют 23 партнерских вуза Великобритании, Италии, Китая, России, США, Франции и Южной Кореи. В 2025 году предстоит реализовать еще 11 соглашений. На обучение в зарубежных партнерских вузах государством выделено 2090 грантов для казахстанских студентов.

В рамках исполнения поручения Главы государства открыт филиал британского университета University Heriot Watt на базе Актюбинского регионального университета им. К. Жубанова по программам нефтяная инженерия, электроэнергетика, компьютерная инженерия.

Также действует филиал Университета Гази (Турция) на базе Южно-Казахстанского педагогического университета по подготовке педагогических кадров.

Вместе с тем, филиал Пекинского университета языков и культуры (КНР) работает на базе Международного университета Астана, филиал Университета Квинс (Ирландия) на базе Университета Нархоз.

Наконец, особый акцент делается на материальной поддержке учащихся. Материальная помощь талантливым студентам колледжей и вузов помогает учащимся сосредоточиться на обучении, чтобы в дальнейшем активно участвовать в научных разработках и освоить профессию не только в теории, но и на практике.

Так, в Казахстане ежегодно повышают выплаты студентам на 15-20%. В частности, с 1 сентября 2025 года планируется очередное повышение стипендии на 20% для бакалавров, для учащихся в магистратуре и докторантуре – на 15%.

Таким образом, бакалавры будут получать 52 372 тенге, бакалавры педагогических и медицинских направлений подготовки будут получать 84 000 тенге, учащиеся в интернатуре – 94 862 тенге, магистранты – 117 098 тенге, докторанты – 262 500 тенге. Подобная финансовая поддержка позволит молодёжи сосредоточиться на получении знаний и не думать о заработке во внеучебное время.

Немалое внимание уделяется развитию науки в стране. Так, Национальная академия наук получила статус высшей научной организации. Кроме того, раньше зарплаты ученых не были стабильными и зависели от результатов конкурсов. Сегодня благодаря законодательным поправкам зарплата ведущих ученых включена в базовое финансирование. В целом, заработные платы ведущих ученых в Академии и научных организациях доходят до 1,5 млн тенге.

Немалое внимание уделяется отрасли жилищного строительства. Только в прошлом году по строительству жилья Казахстан достиг рекордного показателя - введено 19 млн квадратных метров. А до конца текущего года президент поручил разработать Единую информационную систему, которая обеспечит полную оцифровку всех процессов - от градостроительного планирования до сдачи объектов в эксплуатацию. Введение подобной системы позволит повысить контроль за качеством возводимого жилья.

Одним из особняков экономической политики государства стоит работа Комиссии по возврату незаконно вывезенных активов за рубеж. 12 июля 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов".

Сотни миллиардов украденных средств вернули в казну государства, которые сегодня идут на социальные нужды населения. Например, свыше 17 млрд тенге из возвращенных средств планируется потратить на строительство нового стадиона в Астане. Также на недавно возвращенные деньги будет построено 28 новых школ в отдаленных регионах на 22 тысячи ученических мест. И таких примеров немало.

В целом, с момента прихода Касым – Жомарта Токаева к власти, в стране идет качественная модернизация политической и экономической модели. При этом важно понимать, что в течение тридцати лет в стране отсутствовал единый взгляд на историческое прошлое и будущее народа, и тот факт, что президент в этом году предоставил городу Туркестан статус духовной столицы страны, позволяет отметить, что в приоритете государства - сохранение, защита историко-культурного наследия и сохранение святости духовных объектов. Поэтому сегодня по поручению Главы государства разрабатывается план по созданию национального реестра, а также проводится целенаправленная работа по изучению и пополнению списка документального наследия нашей страны.

Так, при поддержке президента в конце 2021 года в Брюсселе прошла презентация книги известного казахстанского ученого, профессора Мухита Сыдыкназарова «Непрерывная государственность Казахстана в потоке истории. Казахское Государство на европейских и американских картах XVI-XIX веков». Данный труд привносит в казахстанское и международное научное поле массив новых сведений о Казахском государстве, зафиксированных на европейских и американских картах. Сегодня книга переведена на множество языков мира.

Проводимая историческая работа направлена в первую очередь на возрождение в сознании населения роли Казахского Ханства как правопреемника Золотой Орды, и Казахстан, безусловно, является родиной потомков великих предков. Поэтому символично, что на заре президентства Касым – Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в регион Улытау в первую очередь посетил мавзолей "Жошы Хан", и затем в этом регионе состоялось первое заседание Национального курултая.

«В целом, в выстраивании образа нашей страны на международной арене необходимо активнее и шире использовать бренд Золотой Орды. Поэтому для всестороннего изучения истории и наследия Золотой Орды важна системная деятельность», - сказал тогда президент Токаев.

Также, говоря о духовном и культурном развитии нации, в 2024 году в прокат вышло 16 национальных фильмов, а в 2025 году при государственной поддержке планируется выпуск 14 новых кинолент и 2 современных фильмов. Например, в Алматы состоялся закрытый показ документально-художественного фильма «Жошы хан. Повелитель Великого Улуса». Картина, созданная известным журналистом и продюсером Майей Бекбаевой, с 20 марта стартует во всех кинотеатрах страны. Она была снята при поддержке Телерадиокомплекса Президента РК. Кроме того, Фонд президентских инициатив "Dara" совместно с голливудской продюсерской компанией Karga Seven Pictures приступил к созданию англоязычного документально-драматического сериала, посвященного жизни Жошы Хана. Также важным шагом станет создание анимационного хаба, который будет оснащен современным оборудованием и станет центром развития отечественной анимации.

Резюмируя, мы видим, что за прошедшие шесть лет удалось добиться многого, но впереди стоят не менее амбициозные задачи. Президент страны, обладая соответствующим политическим чутьем и навыками эффективного государственника, держит руку на пульсе и в нужные моменты производит необходимую надстройку государственного аппарата под текущие реалии с учетом общественных запросов, а задача казахстанцев – активно содействовать в реализации поставленных задач.