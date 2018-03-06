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Происшествия Социум

Шесть школьниц в ЗКО до сих пор не посещают школу из-за платков

В начале учебного года в платках в школу ходили 162 девочки, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам руководителя управления по делам религий по ЗКО Саялбека ГИЗЗАТОВА, в начале 2017-2018 учебного года в школы в платках ходили 162 школьницы. - После проведения разъяснительной работы с родителями девочек, платки сняли и школу посещают 156 школьниц, - рассказал Саялбек Гиззатов. Между тем, уговорить родителей шестерых девочек снять платки дочерям так и не удалось. Трое из них учатся в школах Акжайыкского района, и по одной девочке в Уральске, Зеле
Дана Рахметова
Шесть школьниц в ЗКО до сих пор не посещают школу из-за платков
В начале учебного года в платках в школу ходили 162 девочки, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам руководителя управления по делам религий по ЗКО Саялбека ГИЗЗАТОВА, в начале 2017-2018 учебного года в школы в платках ходили 162 школьницы. - После проведения разъяснительной работы с родителями девочек, платки сняли и школу посещают 156 школьниц, - рассказал Саялбек Гиззатов. Между тем, уговорить родителей шестерых девочек снять платки дочерям так и не удалось. Трое из них учатся в школах Акжайыкского района, и по одной девочке в Уральске, Зеленовском и Жангалинском районах ЗКО. Родителей одной из девочек даже оштрафовали. Девочек в платках на занятия перестали пускать с октября прошлого года. В отделе образования города Уральска рассказали, что во всех школах города введена единая школьная форма и платки в ней не предусмотрены. Требования одинаковые абсолютно для всех.  
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