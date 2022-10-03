Фото: auto.onliner.by Щенка нашли под одной из машин на автовозе, который приехал в «Тойота Центр Минск Восток» из Казахстана. Предположительно, пёс преодолел путь в две тысячи километров. Сотрудники автоцентра опубликовали историю хвостатика в социальных сетях. За несколько часов публикация набрала сотни репостов и вскоре мохнатый путешественник обрёл хозяев. У Алексея и Ольги есть загородная усадьба в 30 километрах от Минска и теперь щенок будет жить там. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.