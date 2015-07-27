Школьница обыграла в шахматы гроссмейстера в Уральске

Айсезим МУХИТ в сеансе одновременной игры сумела обыграть гроссмейстера Дармена САДВАКАСОВА, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на судью соревнований Александра ВОЛОДИНА. 25 июля в Областном казахском драматическом театре прошел шахматный турнир, посвященный Международному дню шахмат. На него прибыли международный гроссмейстер Дармен САДВАКАСОВ и чемпион мира среди юниоров Жанат САЙЫН. Дармен САДВАКАСОВ рассказал, что очень рад побывать в Уральске, потому что эта земля богата талантами. - Здесь всегда была хорошая шахматная школа, - рассказал гроссмейстер. - Выходцами этих ш