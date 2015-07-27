Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум Спорт

Школьница обыграла в шахматы гроссмейстера в Уральске

Айсезим МУХИТ в сеансе одновременной игры сумела обыграть гроссмейстера Дармена САДВАКАСОВА, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на судью соревнований Александра ВОЛОДИНА. 25 июля в Областном казахском драматическом театре прошел шахматный турнир, посвященный Международному дню шахмат. На него прибыли международный гроссмейстер Дармен САДВАКАСОВ и чемпион мира среди юниоров Жанат САЙЫН. Дармен САДВАКАСОВ рассказал, что очень рад побывать в Уральске, потому что эта земля богата талантами. - Здесь всегда была хорошая шахматная школа, - рассказал гроссмейстер. - Выходцами этих ш
gorod
Школьница обыграла в шахматы гроссмейстера в Уральске
Айсезим МУХИТ в сеансе одновременной игры сумела обыграть гроссмейстера Дармена САДВАКАСОВА, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на судью соревнований Александра ВОЛОДИНА.
shahmaty
shahmaty
 25 июля в Областном казахском драматическом театре прошел шахматный турнир, посвященный Международному дню шахмат. На него прибыли международный гроссмейстер Дармен САДВАКАСОВ и чемпион мира среди юниоров Жанат САЙЫН. Дармен САДВАКАСОВ рассказал, что очень рад побывать в Уральске, потому что эта земля богата талантами. - Здесь всегда была хорошая шахматная школа, - рассказал гроссмейстер. - Выходцами этих школ являются известные шахматисты Муртас КАЖГАЛЕЕВ. Совсем недавно золотую медаль завоевал Жанат САЙЫН. Мы хотим, чтобы после сегодняшней игры каждый участник понял, что все зависит только от него. Можно добиться всего, выйти на международный уровень. Для этого требуются только усилия. Оба шахматиста провели сеанс одновременной игры. В нем приняли участие две команды по 10 человек, капитанами которых были Дармен САДВАКАСОВ и Жанат САЙЫН. Мастера дали сеанс одновременной игры команде соперника. Игра закончилась ничьей. Однако во время игры воспитанница ДЮСШ №2 Айсезим МУХИТ сумела обыграть гроссмейстера ДАРМЕНА САДВАКАСОВА. Затем прошла блиц-игра, где первое место занял Роман КОЗЛОВ, второе место досталось Ерлану РАХИМГАЛИЕВУ, и третье - Алихану ИРГАЛИЕВУ. Среди ветеранов в блиц-турнире первое место занял Елеусин ОРАЗОВ, второе место - Владимир ПАВЛИХИН, третье место - Сагидолла ШАПИШЕВ. Фото Медета МЕДРЕСОВА
Шахматы

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article