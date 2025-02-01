Школьница родила дома и спрятала тело младенца в ведре на балконе

На балконе в ведре лежал новорожденный младенец, завернутый в полотенце.

По данным today.it, жительница одного из домов позвонила в полицию и рассказала, что ее беспокоят громкие крики девочки-подростка из соседней квартиры.

Женщина отметила, что подросток звала на помощь. Прибывшие на место полицейские и медицинская бригада нашли в квартире, из которой были слышны крики, 16-летнюю школьницу.

На балконе в ведре лежал новорожденный младенец, завернутый в полотенце. Фельдшеры попытались реанимировать ребенка, но ничего не вышло.

Ранее сообщалось, что в Атырау подросток пытался совершить суицид из-за жестокого отца.