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Происшествия Социум

Школьница родила дома и спрятала тело младенца в ведре на балконе

На балконе в ведре лежал новорожденный младенец, завернутый в полотенце.
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Школьница родила дома и спрятала тело младенца в ведре на балконе

По данным today.it, жительница одного из домов позвонила в полицию и рассказала, что ее беспокоят громкие крики девочки-подростка из соседней квартиры.

Женщина отметила, что подросток звала на помощь. Прибывшие на место полицейские и медицинская бригада нашли в квартире, из которой были слышны крики, 16-летнюю школьницу.

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На балконе в ведре лежал новорожденный младенец, завернутый в полотенце. Фельдшеры попытались реанимировать ребенка, но ничего не вышло.

Ранее сообщалось, что в Атырау подросток пытался совершить суицид из-за жестокого отца.

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