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Социум

Школьник повесился в Атырауской области

Подростку было 14 лет, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Факт суицида подтвердили в департаменте полиции Атырауской области. Начато досудебное расследование по статье 105 У РК (доведение до самоубийства). Иные подробности трагедии в интересах следствия раскрывать не стали. Между тем, по данным издания Atpress.kz, случай зарегистрирован в Жылыойском районе. Ребёнка нашли мёртвым родные на крыше своего дома. Весь день мальчик находился дома, а когда вечером собрались родные, его не обнаружили и начали искать. На крыше дома раздался звук мобильного телефона. Там же н
Арайлым Усербаева
Школьник повесился в Атырауской области
Подростку было 14 лет, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Школьник повесился в Атырауской области
Школьник повесился в Атырауской области
Иллюстративное фото из архива "МГ" Факт суицида подтвердили в департаменте полиции Атырауской области. Начато досудебное расследование по статье 105 У РК (доведение до самоубийства). Иные подробности трагедии в интересах следствия раскрывать не стали. Между тем, по данным издания Atpress.kz, случай зарегистрирован в Жылыойском районе. Ребёнка нашли мёртвым родные на крыше своего дома. Весь день мальчик находился дома, а когда вечером собрались родные, его не обнаружили и начали искать. На крыше дома раздался звук мобильного телефона. Там же нашли его тело. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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