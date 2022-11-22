Школьник повесился в Атырауской области

Подростку было 14 лет, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Факт суицида подтвердили в департаменте полиции Атырауской области. Начато досудебное расследование по статье 105 У РК (доведение до самоубийства). Иные подробности трагедии в интересах следствия раскрывать не стали. Между тем, по данным издания Atpress.kz, случай зарегистрирован в Жылыойском районе. Ребёнка нашли мёртвым родные на крыше своего дома. Весь день мальчик находился дома, а когда вечером собрались родные, его не обнаружили и начали искать. На крыше дома раздался звук мобильного телефона. Там же н