Школьника поймали за рулем иномарки в Аксае

После проверки авто забрали на штрафстоянку, а с подростком провели профилактическую беседу. Родителей школьника оштрафовали за неисполнение обязанностей по воспитанию и обеспечению безопасности ребенка.

Как сообщили в отделе полиции Бурлинского района, 23 ноября около 15:37 на перекрестке улиц Бестау и Заводской патрульные остановили автомобиль, за рулем которого находился 14-летний ученик школы №4.

После проверки авто забрали на штрафстоянку, а с подростком провели профилактическую беседу. Родителей школьника оштрафовали за неисполнение обязанностей по воспитанию и обеспечению безопасности ребенка.

Полиция Бурлинского района обращается ко всем родителям с призывом быть внимательными к своим детям, не передавать им ключи от автомобилей и предотвращать правонарушения с их участием.