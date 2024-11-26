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Происшествия Социум

Школьника поймали за рулем иномарки в Аксае

После проверки авто забрали на штрафстоянку, а с подростком провели профилактическую беседу. Родителей школьника оштрафовали за неисполнение обязанностей по воспитанию и обеспечению безопасности ребенка.
Жулдызхан Хасангалиева
Школьника поймали за рулем иномарки в Аксае

Как сообщили в отделе полиции Бурлинского района, 23 ноября около 15:37 на перекрестке улиц Бестау и Заводской патрульные остановили автомобиль, за рулем которого находился 14-летний ученик школы №4.  

После проверки авто забрали на штрафстоянку, а с подростком провели профилактическую беседу. Родителей школьника оштрафовали за неисполнение обязанностей по воспитанию и обеспечению безопасности ребенка.

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Полиция Бурлинского района обращается ко всем родителям с призывом быть внимательными к своим детям, не передавать им ключи от автомобилей и предотвращать правонарушения с их участием.

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