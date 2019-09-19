По словам заместителя начальника местной полицейской службы УВД Уральска Манарбека Нажиева, за восемь месяцев этого года в области снизилось количество дорожно-транспортных происшествий на 15,5%. – Если в прошлом году произошло 213 аварий, то в этом году на территории области зарегистрировано 180 ДТП. Количество погибших снизилось на 19,7%. В 2018 году на дорогах области погиб 71 человек, в 2019 году - 57. С участием детей зарегистрировано 41 ДТП, в результате которых погибли четверо детей, 49 получили травмы различной степени тяжести. Сегодня мы решили организовать для детей экскурсию на автостоянку, куда доставляются машины после ДТП, а также авто, водители которых управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Цель мероприятия - это наглядно показать школьникам, к чему приводит нарушение правил дорожного движения, - рассказал Манарбек Нажиев. На экскурсию были приглашены 40 учащихся школы-гимназии №42. Все они являются учениками восьмого класса. Полицейские показали им искореженные автомобили, некоторые из которых представляют собой груду металла. По словам учительницы, сопровождавшей детей, такие мероприятия гораздо более действенны, чем обычные занятия в стенах школ. – Мы стараемся регулярно проводить занятия на тему правил дорожного движения. Ни для кого не секрет, что сейчас на улицах города происходит много аварий, гибнут люди, а многие получают серьезные увечья. Мы проводим внеклассные занятия, классные часы и встречи с представителями правоохранительных органов. Дети гораздо лучше запоминают то, что увидели своими глазами, поэтому эту экскурсию они точно не забудут, - рассказала учительница школы-гимназии №42 Назгуль Майматаева.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.