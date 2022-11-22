Школьники из села ЗКО вынуждены учиться в здании акимата

– 18 ноября во время выезда мы установили, капитальный ремонт в школе не закончен, тогда как дата завершения работ намечена на второе ноября. Срок выполнения строительно-монтажных работ истёк. По нашим экспертных оценок, строительно-монтажные работы сделаны только до 40%. К примеру, не подведено отопление (батареи и трубы), электричество, водопровод, канализация, часть пластиковых окон и дверей не установлены, разобрана кирпичная кладка внутренней стены, не до конца выполнен монтаж кровли и не залита стяжка, а также отсутствуют внешняя и внутренняя отделочные работы, - сообщил Бауыржан Ахметжан.К слову, монтаж кровли и кладку брусчатки выполняет субподрядная организация. По словам общественника, бригада поставщика на месте отсутствует.
– Заказчик на счёт ТОО перечислил 192 миллиона тенге, может быть больше, так как не все документы ими загружены на портал. В это же время дети учатся в тесном и неприспособленном здании сельского акимата, - говорит Бауыржан Ахметжан.По данным общественника, за этот год ТОО «ГрадСтройСервис» заключил 123 договора по всему Казахстану на общую сумму 32,4 миллиарда тенге, семь договоров из которых заключены в ЗКО на сумму 2,4 миллиарда тенге:
- управление строительства ЗКО, реконструкция школы и пристройка учебного корпуса в селе Новенькое Трекинского сельского округа района Байтерек – 584 миллиона тенге;
- Центр досуга акимата Сырымского района, капремонт здания Дома культуры села Алгабас – 89,6 миллионов тенге;
- отдел образования Акжайыкского района, капремонт Базартюбинской СОШ – 395,4 миллиона тенге;
- отдел образования района Бәйтерек, капремонт СОШ села Раздольное – 250 миллионов тенге;
- управления образования, капремонт Областной спецшколы-лицея №8 для одаренных детей – 434,8 миллионов тенге;
- отдел образования Казталовского района, капремонт здания школы-лицея – 337,4 миллиона тенге.
– Таким образом, из-за халатного бездействия отдела образования района Байтерек и недобросовестного выполнения своих договорных обязанностей ТОО «ГрадСтройСервис», нарушаются права несовершеннолетних учащихся. Отсутствует точечный контроль за ходом выполнения строительно-монтажных работ важного объекта социальной инфраструктуры со стороны должностных лиц, - заключил Бауыржан Ахметжан.В районном отделе образования сообщили, что действительно капитальный ремонт здания СОШ должен был завершиться второго ноября. Однако по какой причине идёт отставание от графика, в ведомстве уточнять не стали. Фото предоставил Бауыржан Ахметжан Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.