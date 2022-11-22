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Социум

Школьники из села ЗКО вынуждены учиться в здании акимата

В Чувашинской СОШ района Байтерек ведётся капитальный ремонт, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото предоставил Бауыржан Ахметжан Как сообщил руководитель филиала РОО «Әділдік жолы» по ЗКО Бауыржан Ахметжан, восьмого июля руководство отдела образования района Байтерек заключило договор с директором ТОО «ГрадСтройСервис» на сумму 348,8 миллионов тенге. За эти деньги подрядчик должен был капитально отремонтировать здание Чувашинской СОШ. – 18 ноября во время выезда мы установили, капитальный ремонт в школе не закончен, тогда как дата завершения работ намечена на второе ноября. Срок выполнения строит
Арайлым Усербаева
Школьники из села ЗКО вынуждены учиться в здании акимата
В Чувашинской СОШ района Байтерек ведётся капитальный ремонт, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Школьники из села ЗКО вынуждены учиться в здании акимата
Школьники из села ЗКО вынуждены учиться в здании акимата
Фото предоставил Бауыржан Ахметжан Как сообщил руководитель филиала РОО «Әділдік жолы» по ЗКО Бауыржан Ахметжан, восьмого июля руководство отдела образования района Байтерек заключило договор с директором ТОО «ГрадСтройСервис» на сумму 348,8 миллионов тенге. За эти деньги подрядчик должен был капитально отремонтировать здание Чувашинской СОШ.
– 18 ноября во время выезда мы установили, капитальный ремонт в школе не закончен, тогда как дата завершения работ намечена на второе ноября. Срок выполнения строительно-монтажных работ истёк. По нашим экспертных оценок, строительно-монтажные работы сделаны только до 40%. К примеру, не подведено отопление (батареи и трубы), электричество, водопровод, канализация, часть пластиковых окон и дверей не установлены, разобрана кирпичная кладка внутренней стены, не до конца выполнен монтаж кровли и не залита стяжка, а также отсутствуют внешняя и внутренняя отделочные работы, - сообщил Бауыржан Ахметжан.
К слову, монтаж кровли и кладку брусчатки выполняет субподрядная организация. По словам общественника, бригада поставщика на месте отсутствует.
– Заказчик на счёт ТОО перечислил 192 миллиона тенге, может быть больше, так как не все документы ими загружены на портал. В это же время дети учатся в тесном и неприспособленном здании сельского акимата, - говорит Бауыржан Ахметжан.
По данным общественника, за этот год ТОО «ГрадСтройСервис» заключил 123 договора по всему Казахстану на общую сумму 32,4 миллиарда тенге, семь договоров из которых заключены в ЗКО на сумму 2,4 миллиарда тенге:
  • управление строительства ЗКО, реконструкция школы и пристройка учебного корпуса в селе Новенькое Трекинского сельского округа района Байтерек – 584 миллиона тенге;
  • Центр досуга акимата Сырымского района, капремонт здания Дома культуры села Алгабас – 89,6 миллионов тенге;
  • отдел образования Акжайыкского района, капремонт Базартюбинской СОШ – 395,4 миллиона тенге;
  • отдел образования района Бәйтерек, капремонт СОШ села Раздольное – 250 миллионов тенге;
  • управления образования, капремонт Областной спецшколы-лицея №8 для одаренных детей – 434,8 миллионов тенге;
  • отдел образования Казталовского района, капремонт здания школы-лицея – 337,4 миллиона тенге.
– Таким образом, из-за халатного бездействия отдела образования района Байтерек и недобросовестного выполнения своих договорных обязанностей ТОО «ГрадСтройСервис», нарушаются права несовершеннолетних учащихся. Отсутствует точечный контроль за ходом выполнения строительно-монтажных работ важного объекта социальной инфраструктуры со стороны должностных лиц, - заключил Бауыржан Ахметжан.
В районном отделе образования сообщили, что действительно капитальный ремонт здания СОШ должен был завершиться второго ноября. Однако по какой причине идёт отставание от графика, в ведомстве уточнять не стали.
Школьники из села ЗКО вынуждены учиться в здании акимата
Школьники из села ЗКО вынуждены учиться в здании акимата
Фото предоставил Бауыржан Ахметжан Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
школа

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