Школьники из села ЗКО вынуждены учиться в здании акимата

В Чувашинской СОШ района Байтерек ведётся капитальный ремонт, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото предоставил Бауыржан Ахметжан Как сообщил руководитель филиала РОО «Әділдік жолы» по ЗКО Бауыржан Ахметжан, восьмого июля руководство отдела образования района Байтерек заключило договор с директором ТОО «ГрадСтройСервис» на сумму 348,8 миллионов тенге. За эти деньги подрядчик должен был капитально отремонтировать здание Чувашинской СОШ. – 18 ноября во время выезда мы установили, капитальный ремонт в школе не закончен, тогда как дата завершения работ намечена на второе ноября. Срок выполнения строит