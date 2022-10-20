Школьные автобусы в Алматы запустят с 1 января

Для этого закупят сто автобусов. Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом сообщил аким мегаполиса на встрече с жителями Бостандыкского района. - На прошлом заседании маслихата мы включили это в бюджет. В этом году для школ мы специально купим 100 автобусов. Выделили на это два миллиарда тенге. Запустим их с первого января, - сказал Ерболат Досаев. Выбраны 29 школ в каждом из восьми районов. Ранее сообщалось, что опрос среди родителей учащихся показал, что в школьных автобусах нуждаются около 38 тысяч детей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно озн