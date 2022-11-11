Школьный бухгалтер из Уральска начисляла незаконные выплаты себе и своей дочери

Для этого женщина использовала электронные цифровые подписи свою и директора школы, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" В Уральском городском суде рассмотрели уголовное дело в отношении 61-летней гражданки России Валентины Дзюба. Её обвиняли в присвоении или растрате вверенного чужого имущества. Из материалов дела следует, что Дзюба с 2008 года работала бухгалтером в СОШ №17. Используя своё служебное положение, она незаконно начисляла заработную плату, пособия по временной нетрудоспособности, пособия на оздоровление, материальные выплаты и командировочные на свой сч