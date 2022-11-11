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Социум

Школьный бухгалтер из Уральска начисляла незаконные выплаты себе и своей дочери

Для этого женщина использовала электронные цифровые подписи свою и директора школы, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" В Уральском городском суде рассмотрели уголовное дело в отношении 61-летней гражданки России Валентины Дзюба. Её обвиняли в присвоении или растрате вверенного чужого имущества. Из материалов дела следует, что Дзюба с 2008 года работала бухгалтером в СОШ №17. Используя своё служебное положение, она незаконно начисляла заработную плату, пособия по временной нетрудоспособности, пособия на оздоровление, материальные выплаты и командировочные на свой сч
Арайлым Усербаева
Школьный бухгалтер из Уральска начисляла незаконные выплаты себе и своей дочери
Для этого женщина использовала электронные цифровые подписи свою и директора школы, передаёт портал «Мой ГОРОД». 
8 млн тенге перевела жительница Уральска на счёт мошенников
8 млн тенге перевела жительница Уральска на счёт мошенников
Иллюстративное фото из архива "МГ" В Уральском городском суде рассмотрели уголовное дело в отношении 61-летней гражданки России Валентины Дзюба. Её обвиняли в присвоении или растрате вверенного чужого имущества. Из материалов дела следует, что Дзюба с 2008 года работала бухгалтером в СОШ №17. Используя своё служебное положение, она незаконно начисляла заработную плату, пособия по временной нетрудоспособности, пособия на оздоровление, материальные выплаты и командировочные на свой счёт и счёт своей дочери Семенчук. К слову, дочь работала в этой же школе лаборантом. Для проведения платежей женщина использовала ЭЦП свою и директора школы. При этом Дзюба составляла счёт на оплату на бумажном носителе, без приложений, которые предоставляла на подпись руководству. Таким образом бухгалтер начислила 2.1 миллиона тенге себе, и 2.2 миллиона тенге дочери. Дзюба свою вину признала и заключила с прокурором процессуальное соглашение. Причинённый ущерб бухгалтер возместила в полном объёме. Приговором суда Дзюба признана виновной, ей назначено наказание в виде ограничения свободы на два года и шесть месяцев. На это время женщине запрещено менять место жительства, посещать увеселительные заведения, выезжать в другие местности, покидать жилище с 22:00 до 6:00. Приговор суда вступил в законную силу. Напомним, главный бухгалтер детской музыкальной школы Теректинского района Бердников также необоснованно перечислял зарплату и другие выплаты на свои личные счета. Ущерб государству составил более 22 миллионов тенге. Похищенные деньги Бердников потратил на развлечения и ставки в букмекерских конторах. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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