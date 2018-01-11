Иллюстративное фото из архива "МГ" Если еще 30 лет назад школы функционировали по-другому, то сейчас необходим новый подход, говорят в отделе образования. Администрация школы должна четко видеть стратегию развития, а директор должен быть не только хорошим педагогом, достигшим определенного уровня своей квалификации, но и управленцем. Помимо этого, директору нужно уметь правильно расставлять кадровый потенциал и видеть перспективы развития учебного заведения. - Назначение директора будет по новому формату, требования те же, но когда будем выбирать из кандидатов, попечительскому совету школы кандидат должен будет рассказать о своей стратегии, если он будет директором, как он будет развивать школу, - заявила руководитель отдела образования г. Уральск Жансулу ТУРЕМУРАТОВА.