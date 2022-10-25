Школу на 420 мест открыли в селе ЗКО

Торжественное открытие состоялось 24 октября, ко Дню Республики, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Церемония открытия новой школы имени Бауржана Момышулы на 420 мест прошла в селе Щапово района Байтерек. Ранее дети учились в 120-местном здании. Новая школа полностью оборудована, в ней есть тренажерный зал, столовая и мастерские. Во дворе размещены несколько спортивных площадок. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено акиматом ЗКО