Строительство школы в ПДП-2 поселке Деркул началось в марте 2017 года. По словам акима ЗКО Алтая КУЛЬГИНОВА, в новом микрорайоне это первый социальный объект. - Несколько лет назад здесь было пусто, а сейчас сотни домов и вот первая школа на 600 мест. По программе "Нурлы жол" наша область получила 3,5 млрд тенге. На эти деньги были построены 4 школы на 2400 мест. В новой школе все кабинеты укомплектованы необходимым оборудованием и инвентарем, - рассказал аким области. - В этом году к новой школе мы построим дорогу, чтобы детям было удобно добираться на занятия. Стоит отметить, что строительство СОШ №49 на 600 мест началось в марте 2017 года. В школе предусмотрены кабинеты для групп мини-центра, куда планируется принять 100 детей. Со слов жителя ПДП-2 Армана УТЕШКАЛИЕВА, его сын в этом году пошел в первый класс, но из-за отсутствия школы в их районе, сына приходилось возить в центр города. - Сын учится в школе в центре города, так как она находится рядом с моей работой. А теперь новая школа находится в квартале от нашего дома и сын сможет сам ходить на занятия. Мы живем в этом микрорайоне уже три года. Теперь будем ждать, что здесь построят другие социальные объекты и сделают дорогу, - заявил мужчина. В стоимость строительства школы, которая составила 1,43 млрд тенге кроме самого здания вошли семь интерактивных кабинетов, компьютерные классы, лаборатории по физике, химии и биологии, а также спортзал, в которых уже установлено новое оборудование. В марте 2017 года началось строительство еще одной школы, расположенной в микрорайоне Сарытау поселка Зачаганск.