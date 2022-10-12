Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, 12 октября в 8:20 оператору «102» позвонил директор школы №2 и сообщил, что получил сообщение о подрыве школы в 10:00. Сотрудники полиции эвакуировали из школы около 800 учеников и 70 учителей. Сейчас в здании проводится осмотр, другие подробности выясняются.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.