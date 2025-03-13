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Социум

Шквальный ветер ожидается в ЗКО 14 марта

В регионе прогнозируют туман и гололед.
Арайлым Усербаева
Шквальный ветер ожидается в ЗКО 14 марта

По данным РГП «Казгидромет», 14 марта в Западно-Казахстанской области ночью ожидаются на севере, востоке туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 метров в секунду. 

В Уральске ожидается дождь. Температура воздуха днем +16 градусов, ночью до -2. 

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В Атырау синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Днем +19 градуса, ночью до +5. 

В Актобе малооблачно. Температура воздуха днем составит +5 градусов, ночью похолодает до +3. 

В Актау солнечно, осадков не ожидается. Днем столбики термометров покажут +20, ночью 9 градусов выше нуля. 

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