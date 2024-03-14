Шоу «Бірақ...» на «Хабаре» закрыли после скандального выпуска

Как сообщает bes.media, одном из выпусков, гостями передачи «Бірақ...» стала супружеская пара. По словам женщины, они состояли в браке 20 лет. Муж нередко поднимал руку на неё. В итоге она сбежала от мужа с шестью детьми. Ведущие и гости шоу подталкивали пару вновь сойтись вместе. Приводили такие аргументы как начало месяца Рамадан, благополучие детей и так далее. В результате женщину довели до нервного срыва в прямом эфире.
Казахстанцы раскритиковали шоу – они оставляли гневные отзывы в соцсетях.
Председатель правления "Хабар" Кемелбек Ойшыбаев принёс извинения за выпуск. Вскоре на передачу отреагировала Балаева.
- Одними из главных задач Министерства культуры и информации являются пропаганда семейных ценностей, координация деятельности по защите материнства и детства, противодействие семейно-бытовому насилию. В этих целях, 11 марта на канале «Хабар» вышла программа «Бірақ...», которая призвана не только озвучивать актуальные проблемы семей, но и способствовать выработке их решения. Однако, в данном выпуске в прямом эфире редакция не смогла достичь поставленных задач, введя в заблуждение героиню и вызвав неоднозначную реакцию общества. Национальный телеканал, в том числе разъясняющий государственную политику, не должен допускать подобное. Прежде всего, редакция должна была соблюсти все этические нормы, не допускать даже скрытой поддержки семейно-бытового насилия и провокаций, не унижать героев публично. Произошедшее в прямом эфире должно стать большим уроком для редакции телеканала, – написала Балаева в Facebook.
Министр подчеркнула, что данное ток-шоу будет закрыто.