Шоу «Бірақ...» на «Хабаре» закрыли после скандального выпуска

- Одними из главных задач Министерства культуры и информации являются пропаганда семейных ценностей, координация деятельности по защите материнства и детства, противодействие семейно-бытовому насилию. В этих целях, 11 марта на канале «Хабар» вышла программа «Бірақ...», которая призвана не только озвучивать актуальные проблемы семей, но и способствовать выработке их решения. Однако, в данном выпуске в прямом эфире редакция не смогла достичь поставленных задач, введя в заблуждение героиню и вызвав неоднозначную реакцию общества. Национальный телеканал, в том числе разъясняющий государственную политику, не должен допускать подобное. Прежде всего, редакция должна была соблюсти все этические нормы, не допускать даже скрытой поддержки семейно-бытового насилия и провокаций, не унижать героев публично. Произошедшее в прямом эфире должно стать большим уроком для редакции телеканала, – написала Балаева в Facebook.