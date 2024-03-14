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Социум

Шоу «Бірақ...» на «Хабаре» закрыли после скандального выпуска

Общественность раскритиковала шоу.
Арайлым Усербаева
Шоу «Бірақ...» на «Хабаре» закрыли после скандального выпуска

Как сообщает bes.media, одном из выпусков, гостями передачи «Бірақ...» стала супружеская пара. По словам женщины, они состояли в браке 20 лет. Муж нередко поднимал руку на неё. В итоге она сбежала от мужа с шестью детьми. Ведущие и гости шоу подталкивали пару вновь сойтись вместе. Приводили такие аргументы как начало месяца Рамадан, благополучие детей и так далее. В результате женщину довели до нервного срыва в прямом эфире.

Казахстанцы раскритиковали шоу – они оставляли гневные отзывы в соцсетях.

Председатель правления "Хабар" Кемелбек Ойшыбаев принёс извинения за выпуск. Вскоре на передачу отреагировала Балаева.

- Одними из главных задач Министерства культуры и информации являются пропаганда семейных ценностей, координация деятельности по защите материнства и детства, противодействие семейно-бытовому насилию. В этих целях, 11 марта на канале «Хабар» вышла программа «Бірақ...», которая призвана не только озвучивать актуальные проблемы семей, но и способствовать выработке их решения. Однако, в данном выпуске в прямом эфире редакция не смогла достичь поставленных задач, введя в заблуждение героиню и вызвав неоднозначную реакцию общества. Национальный телеканал, в том числе разъясняющий государственную политику, не должен допускать подобное. Прежде всего, редакция должна была соблюсти все этические нормы, не допускать даже скрытой поддержки семейно-бытового насилия и провокаций, не унижать героев публично. Произошедшее в прямом эфире должно стать большим уроком для редакции телеканала, – написала Балаева в Facebook.

Министр подчеркнула, что данное ток-шоу будет закрыто.

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