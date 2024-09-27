Схрон стрелкового оружия обнаружили на маршруте кортежа президента Касым-Жомарта Токаева в Туркестанской области, сообщает Polisia.kz.

— При проверке маршрута следования кортежа главы государства в Туркестанской области сотрудниками МВД, КНБ совместно со Службой государственной охраны обнаружен схрон стрелкового оружия. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится комплекс необходимых оперативно-розыскных и следственных мероприятий по установлению всех обстоятельств и задержанию подозреваемых лиц, — сообщили в полиции.