Штормовое предупреждение объявлено в ЗКО на 3 октября

По данным РГП «Казгидромет», третьего октября днем на востоке области ожидается ветер восточный с порывами до 15-20 метров в секунду. На большей части региона сохранится высокая пожарная опасность.

В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +19..+21 градусов, ночью похолодает до +3..+5 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.

В Атырау синоптики прогнозируют ясный день без осадков. Днём будет +22..+24 градуса, ночью +11..+13 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.

В Актобе ожидается солнечная погода без осадков. Днём - до +16..+18 градусов. Ночью похолодает до +3..+5 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.

В Актау — дождь. Днём столбики термометра покажут +20..+22 градусов, ночью опустятся до +13..+15 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.