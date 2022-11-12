Штормовое предупреждение объявлено в ЗКО

В регионе ожидается усиление ветра с порывами до 28 метров в секунду. По данным РГП "Казгидромет", 13 ноября на большей части западного Казахстана ожидаются осадки. В Уральске синоптики прогнозируют снег с дождем. В дневное время температура воздуха составит +5..+7 градусов, ночью похолодает до +3..+5. Ветер до 28 метров в секунду. В Атырау ожидается дождь. Днём будет +6..+8 градусов, ночью +2..+4 градусов. Ветер до 20 метров в секунду. В Актобе прогнозируют снегопад. Днём ожидается до +4..+6 градусов. Ночью похолодает до +2..+4 градусов. Ветер до 22 метров в секунду. В Актау - переменная обла