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Социум

Штормовое предупреждение объявлено в ЗКО

В регионе ожидается усиление ветра с порывами до 28 метров в секунду. По данным РГП "Казгидромет", 13 ноября на большей части западного Казахстана ожидаются осадки. В Уральске синоптики прогнозируют снег с дождем. В дневное время температура воздуха составит +5..+7 градусов, ночью похолодает до +3..+5. Ветер до 28 метров в секунду. В Атырау ожидается дождь. Днём будет +6..+8 градусов, ночью +2..+4 градусов. Ветер до 20 метров в секунду. В Актобе прогнозируют снегопад. Днём ожидается до +4..+6 градусов. Ночью похолодает до +2..+4 градусов. Ветер до 22 метров в секунду. В Актау - переменная обла
Арайлым Усербаева
Штормовое предупреждение объявлено в ЗКО
В регионе ожидается усиление ветра с порывами до 28 метров в секунду.
Погода на 30 марта
Погода на 30 марта
По данным РГП "Казгидромет", 13 ноября на большей части западного Казахстана ожидаются осадки.  
  • В Уральске синоптики прогнозируют снег с дождем. В дневное время температура воздуха составит +5..+7 градусов, ночью похолодает до +3..+5. Ветер до 28 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается дождь. Днём будет +6..+8 градусов, ночью +2..+4 градусов. Ветер до 20 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют снегопад. Днём ожидается до +4..+6 градусов. Ночью похолодает до +2..+4 градусов. Ветер до 22 метров в секунду.
  • В Актау - переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +8..+10 градусов, ночью опустятся до +6..+8 градусов. Ветер до 20 метров в секунду.
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