Штормовое предупреждение объявлено в ЗКО

По данным «Казгидромета», 15 ноября на севере и востоке ЗКО ожидаются низовая метель и гололёд. Порывы ветра достигнут 15 - 20 метров в секунду. Иллюстративное фото из архива "Мой ГОРОД" В Казахстане ожидаются гололёд, метель, усиление ветра и туманы. В Уральске ожидается снег. В дневное время температура воздуха составит -1..-3 градусов, ночью похолодает до -4..-6. Ветер до 14 метров в секунду. В Атырау будет переменная облачность. Днём будет 0..+2 градусов, ночью -1..-3 градусов. Ветер до 20 метров в секунду. В Актобе прогнозируют снег. Днём ожидается до -2..-4 градусов. Ночью похолодает до