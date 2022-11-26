Штормовое предупреждение сохраняется в ЗКО

По данным «Казгидромета», 27 ноября в ЗКО ожидается сильный ветер с порывами до 15 - 20 метров в секунду. Большая часть республики по-прежнему будет находится под влиянием холодного Северного антициклона - ожидается погода без осадков, а также резкое понижение температуры воздуха. В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит 0..-2 градусов, ночью похолодает до -3..-5. Ветер до 20 метров в секунду. В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +1..+3 градусов, ночью -3..-5 градусов. Ветер до 20 метров в секунду. В Актобе прогнозируют переменную обл