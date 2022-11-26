- В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит 0..-2 градусов, ночью похолодает до -3..-5. Ветер до 20 метров в секунду.
- В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +1..+3 градусов, ночью -3..-5 градусов. Ветер до 20 метров в секунду.
- В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до -7..-9 градусов. Ночью похолодает до -10..-12 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
- В Актау - дождь. Днём столбики термометра покажут +6..+8 градусов, ночью опустятся до +5..+7 градусов. Ветер до 18 метров в секунду.
Штормовое предупреждение сохраняется в ЗКО
По данным «Казгидромета», 27 ноября в ЗКО ожидается сильный ветер с порывами до 15 - 20 метров в секунду. Большая часть республики по-прежнему будет находится под влиянием холодного Северного антициклона - ожидается погода без осадков, а также резкое понижение температуры воздуха. В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит 0..-2 градусов, ночью похолодает до -3..-5. Ветер до 20 метров в секунду. В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +1..+3 градусов, ночью -3..-5 градусов. Ветер до 20 метров в секунду. В Актобе прогнозируют переменную обл