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Социум

Штормовое предупреждение сохраняется в ЗКО

По данным «Казгидромета», 21 декабря на северо-востоке и востоке ЗКО ожидается гололёд. Ночью и утром на севере и северо-востоке региона - туман. На большей части страны сохраняются осадки, гололёд и низовая метель. В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит -2..-4 градусов, ночью похолодает до -8..-10. Ветер до 14 метров в секунду. В Атырау будет переменная облачность. Днём будет 0..-2 градусов, ночью -7..-9 градусов. Ветер до 14 метров в секунду. В Актобе прогнозируют снег. Днём ожидается до -7..-9 градусов. Ночью похолодает до -13..-15 градусов.
Дана Рахметова
Штормовое предупреждение сохраняется в ЗКО
По данным «Казгидромета», 21 декабря на северо-востоке и востоке ЗКО ожидается гололёд. Ночью и утром на севере и северо-востоке региона - туман.
До 11 градусов мороза ожидается в Уральске 8 декабря
До 11 градусов мороза ожидается в Уральске 8 декабря
На большей части страны сохраняются осадки, гололёд и низовая метель.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит -2..-4 градусов, ночью похолодает до -8..-10. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет 0..-2 градусов, ночью -7..-9 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют снег. Днём ожидается до -7..-9 градусов. Ночью похолодает до -13..-15 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Актау - переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +2..+4 градусов, ночью опустятся до -4..-6 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
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Уральск Актобе Атырау погода

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