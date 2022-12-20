Штормовое предупреждение сохраняется в ЗКО

По данным «Казгидромета», 21 декабря на северо-востоке и востоке ЗКО ожидается гололёд. Ночью и утром на севере и северо-востоке региона - туман. На большей части страны сохраняются осадки, гололёд и низовая метель. В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит -2..-4 градусов, ночью похолодает до -8..-10. Ветер до 14 метров в секунду. В Атырау будет переменная облачность. Днём будет 0..-2 градусов, ночью -7..-9 градусов. Ветер до 14 метров в секунду. В Актобе прогнозируют снег. Днём ожидается до -7..-9 градусов. Ночью похолодает до -13..-15 градусов.