- В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит -4..-6 градусов, ночью похолодает до -11..-13. Ветер до 14 метров в секунду.
- В Атырау будет переменная облачность. Днём будет 0..-2 градусов, ночью -12..-14 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
- В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до -8..-10 градусов. Ночью похолодает до -17..-19 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.
- В Актау - переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +3..+5 градусов, ночью опустятся до -3..-5 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
Штормовое предупреждение сохраняется в ЗКО
По данным «Казгидромета», 28 декабря днём на западе ЗКО ожидаются гололёд и низовая метель. Порывы ветра достигнут 20 метров в секунду. Иллюстративное фото из архива "МГ" Западные регионы страны будут под влиянием ложбины циклона, в связи с чем ожидаются осадки в виде дождя и снега. В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит -4..-6 градусов, ночью похолодает до -11..-13. Ветер до 14 метров в секунду. В Атырау будет переменная облачность. Днём будет 0..-2 градусов, ночью -12..-14 градусов. Ветер до 10 метров в секунду. В Актобе прогнозируют переменн