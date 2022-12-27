Штормовое предупреждение сохраняется в ЗКО

По данным «Казгидромета», 28 декабря днём на западе ЗКО ожидаются гололёд и низовая метель. Порывы ветра достигнут 20 метров в секунду. Иллюстративное фото из архива "МГ" Западные регионы страны будут под влиянием ложбины циклона, в связи с чем ожидаются осадки в виде дождя и снега. В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит -4..-6 градусов, ночью похолодает до -11..-13. Ветер до 14 метров в секунду. В Атырау будет переменная облачность. Днём будет 0..-2 градусов, ночью -12..-14 градусов. Ветер до 10 метров в секунду. В Актобе прогнозируют переменн