Иллюстративное фото с сайта bloknot.ru Сообщение об этом поступило 26 октября в Атыраускую областную территориальную инспекцию лесного хозяйства и животного мира. Мертвые туши птиц были обнаружены на острове D морского месторождения Кашаган. - По инициативе природоохранной прокуратуры на территории острова была проведена проверка, несколько туш были отправлены в Астану для прохождения ветеринарного контроля. После проведенной экспертизы причины падежа птиц выявлены не были, - сообщили в инспекции. Теперь компания NCOC обязуется возместить ущерб в размере 2 миллионов 760 тысяч тенге до 30 декабря. - В компании заверили, что ущерб будет выплачен до 11 января следующего года, - сообщили в инспекции.