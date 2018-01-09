"МГ" сделали подборку самых громких аварий, которые произошли в 2017 году в Западно-Казахстанской области.
Ушедший год как и все предыдущие был "богат" на дорожно-транспортные происшествия, особенно с участием пассажирских автобусов.
Так, самой громкой и резонансной аварией
стало столкновение двух автобусов №7 и №5 по улице Жангир хана, которое произошло 24 августа. С места происшествия скорая помощь забрала 20 человек. К обеду 23 августа количество пострадавших
достигло 75 человек. Закончилось дело тем, что водителя уволили и лишили водительского удостоверения на три года.
7 августа в поселке Асан водитель пассажирского автобуса сбил женщину
на глазах у ее ребенка. Они переходили дорогу в неположенном месте. В итоге мальчик успел перебежать, а мама попала в городскую больницу с сильным ушибом головы.
30 августа "КамАЗ" врезался
в пассажирский автобус №4 на остановке ПМК, недалеко от комплекса "Орбита". При этом в салоне автобуса находились пассажиры, четырех из них отвезли в больницу, в том числе и малолетнего ребенка.
Чтобы не отходить от темы пассажирских автобусов, напомним про аварию, случившуюся 11 декабря в районе ЗКГУ им. М. Утемисова. Там пассажирский автобус подрезала легковушка и водитель маршрута №35 не справился с управлением и врезался в пятиэтажку
. С места ДТП были госпитализированы 4 человека.
Несмотря на большое количество ДТП с участием автобусов, лидирующее место по прежнему занимают легковушки.
2 июня на трассе Уральск-Аксай столкнулись два "Шарана"
. Авария унесла жизни четырех человек и девять были доставлены в больницу. Последним скончался водитель "Шарана", который выехал на встречную полосу и являлся виновником ДТП.
Однако несмотря на огромное количество аварий на трассе Уральск-Аксай, трасса Уральск-Атырау все-таки оправдывает свое народное название - "дорога смерти". 26 августа на 205 километре трассы Уральск-Атырау, возле села Алмалы Акжайыкского района, столкнулись
"Ауди" и "Мерседес". В результате, 25-летняя пассажирка "Мерседеса" скончалась на месте происшествия.
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22 декабря в 17.40 на 94 километре автодороги Уральск-Атырау столкнулись два микроавтобуса
. Автомобиль «Шаран» с пассажирами направлялся из Уральска в Атырау, в противоположенную сторону ехал автомобиль марки «Форд» также с пассажирами. На месте ДТП погибли два пассажира двух автомобилей: это женщины 45 и 43 лет.
На дорогах города также нередко случаются аварии.
Одной из запоминающихся стала авария
, произошедшая 22 июля в поселке Зачаганск. Бывший полицейский сбил многодетную маму и ее дочь. Женщина скончалась на месте, а девушка, к счастью, выжила. Тогда водителя Самата НАУРУЗОВА сначала отпустили под подписку о невыезде, но родственники все равно добились его ареста. В итоге экс-полицейский получил 5 лет
колонии-поселения.
14 августа на проспекте Достык мотоцикл врезался
в легковушку. На месте от полученных травм погибла волонтер - мама троих малолетних детей. Позже 20 августа в больнице скончался и водитель мотоцикла.
11 ноября на проспекте Евразия в районе остановки Вторая база джип сбил маму двоих детей
. Девушка от полученных травм скончалась на месте. В смертельном ДТП оказался виновным 37-летний директор ТОО "Жиенбай" Александр Карагойшин, которого поместили в ИВС.
Несмотря на предупреждения полицейских водители и пешеходы нарушают правила дорожного движения, что зачастую приводит к гибели.