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Социум

Сигареты подорожают в Казахстане с нового года

Пачка сигарет с первого января 2023 года будет стоить не меньше 650 тенге. Иллюстративное фото из архива "МГ" Соответствующий проект приказа министерства финансов опубликован на портале «Открытых НПА». Если в начале 2022 года минимальная розничная цена на 20 сигарет составляла 590 тенге, то с 2023 года её планируют поднять до 650 тенге. - Осуществление взвешенной налоговой и ценовой политики в отношении табачных изделий содействует достижению целей в области здравоохранения, направленных на сокращение распространения и употребления табака и табакокурения, - говорится в обосновании. Публичное о
Дана Рахметова
Сигареты подорожают в Казахстане с нового года
Пачка сигарет с первого января 2023 года будет стоить не меньше 650 тенге.
60 млн тенге потратило государство на хранение конфискованных сигарет в Уральске
60 млн тенге потратило государство на хранение конфискованных сигарет в Уральске
Иллюстративное фото из архива "МГ" Соответствующий проект приказа министерства финансов опубликован на портале «Открытых НПА». Если в начале 2022 года минимальная розничная цена на 20 сигарет составляла 590 тенге, то с 2023 года её планируют поднять до 650 тенге.
- Осуществление взвешенной налоговой и ценовой политики в отношении табачных изделий содействует достижению целей в области здравоохранения, направленных на сокращение распространения и употребления табака и табакокурения, - говорится в обосновании.
Публичное обсуждение открыто до 29 декабря. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Казахстан сигареты

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