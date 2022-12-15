Сигареты подорожают в Казахстане с нового года

Пачка сигарет с первого января 2023 года будет стоить не меньше 650 тенге. Иллюстративное фото из архива "МГ" Соответствующий проект приказа министерства финансов опубликован на портале «Открытых НПА». Если в начале 2022 года минимальная розничная цена на 20 сигарет составляла 590 тенге, то с 2023 года её планируют поднять до 650 тенге. - Осуществление взвешенной налоговой и ценовой политики в отношении табачных изделий содействует достижению целей в области здравоохранения, направленных на сокращение распространения и употребления табака и табакокурения, - говорится в обосновании. Публичное о