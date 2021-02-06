По информации службы спасения, 7 февраля в области прогнозируются сильный гололед, туман, метель и усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается переменная облачность. Днем столбики термометров покажут 13 градусов ниже нуля, ночью -15. В Атырау снег, днем -2, ночью -5. Снег и 10 градусов мороза днем синоптики прогнозируют в Актобе. Ночью столбики термометров опустятся до 16 градусов ниже нуля. В Актау малооблачно, днем +8, ночью +3. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.