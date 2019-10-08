Владелица дачи в обществе "Яик" говорит, что им пришлось спасаться бегством, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
7 октября в связи с пожаром были эвакуированы жители села Чулпан и дачники садоводческого общества "Яик". Сегодня, 8 октября, жители Чулпана вернулись в свои дома, а дачники приехали убрать остатки горелых досок от домов, спилить обгоревшие насаждения. Журналистам удалось поговорить с некоторыми из них.
Местный житель Чулпана Алтынбек Жардемов занимается животноводством, он был первым, кто увидел возгорание, когда ехал в свои угодья на поля.
- За поселком находится сенокос. Как правило, там очень много приезжих из города. Они собирают грибы и отдыхают. Наверняка, кто-то из отдыхающих уехал и не потушил за собой костер. Как только я увидел, что вдали виднеется дым, поехал посмотреть. Где-то в километрах 10 от поселка горела трава. Решил вернуться обратно, и пока я ехал, огонь перекидывало ветром на большие расстояния, и он приблизился к поселку еще на 5 километров, а прошло всего минут 10. А куда мне деваться, конечно, надо спасать корма для животных, надо все тушить, иначе могли сгореть все дома, пострадать люди и животные. Собрал людей - рабочих, тем временем в поселке началась эвакуация местных жителей, которая продолжалась 40 минут, - рассказал Алтынбек.
По его словам, в первую очередь спасали детей, пожилых людей и женщин. Дышать было нечем.
- Кто мог, уезжали своим ходом к родственникам в ближайшие села. А кто оставался, тех эвакуировали в село Рубежинское. Там предоставили место для сна и приготовили всем поесть. В этом плане прошло все организовано и слаженно, - отметил Алтынбек. – Удивительно, но сам глава района не уехал отсюда, а вместе со всеми тушил пожар, раскапывал землю.
Мужчина говорит, что основная проблема - это нехватка пожарной техники.
- С Дарьинска приезжали две пожарные машины тушить огонь, но этого очень мало, очень. 10 километров туда, 10 обратно. Сами понимаете, что это почти нет ничто для такой огромной территории пожара. Ведь пожар был при сильнейшем ветре. Местным мужчинам приходилось держать огонь вручную. Эта такая стихия, которую сложно победить. Могли бы предотвратить пожар, если бы хватило для этого техники. Слава Богу, что все остались живы и здоровы, никто не пострадал. Правда, у меня сгорел весь сенокос, спасти удалось всего лишь тюков 100, - сказал с грустью в голосе мужчина.
Алтынбек Жардемов говорит, что при пожаре сгорело почти 1000 тюков, 500 гектаров сенокоса, где насыпью было 30 телег сена, и если ему все закупать заново, то примерно нужно 2,5 миллиона тенге.
- Горел лес, это страшно. Все в дыму. И когда ты понимаешь, что ничего не можешь сделать, начинается паника. Вчера нам всем повезло, огонь утих, когда прошел мелкий дождь. Дома остались не тронутыми огнем, а люди живыми, - сказал мужчина.
Единственная семья, которая живет в Чулпане с двумя детьми, семья Сулеймановых, у них две дочери.
- Мой муж отвез меня к отцу в Дарьинск. Так что дети огня не видели, все прошло спокойно. Переждали там ночку, а сегодня вернулись обратно, - рассказала Светлана Сулейманова.
Стоит отметить, что сильный пожар также бушевал в дачном обществе «Яик», недалеко от п. Желаево. Людей пришлось эвакуировать. Владельцы дач говорят, что за один вечер лишились дачных домиков.
По словам дачницы Татьяны Орешкиной, это не первый пожар на дачах, но такой, как был вчера, они видят впервые.
- Мы вчера узнали, что горят дачи, приехали сюда где-то в 19.30, домик сгорел полностью. Жалко, очень жалко. Мы столько сил вкладывали, ухаживали. То нам кабель нужен, то провода пообрывало, то столбы, каждый год делали целевые взносы. Ничего не успели вывезти из вещей. Знакомая с соседней дачи успела вытащить только своих собак и спастись сама. В конце концов, было все: и централизованное водоснабжение, и электричество. Пожарные смогли проехать сюда только в 21.00, они успели затушить еще один соседский домик, - рассказала Татьяна.
Женщина рассказала, что когда они стали собираться ехать обратно, стоял сильнейший грохот от взрывов газовых баллонов.
- Это жутко видеть, как ветер переносит огонь в считанные секунды. Хорошо, что никто не пострадал, потому что многие закрыли дачные дома, на зиму никто не остается, нет дорог. Когда выезжали обратно, то в прямом смысле слова спасались от огня, местами огонь полыхал по обе стороны дороги, страшно было ехать. Дачи были хорошие, сторож охранял, ничего не воровали. Я с 9 лет езжу сюда, все родное, - пояснила Татьяна. – Теперь осталась надежда, что поможет все восстановить государство.
Напомним, пожар в районе Байтерек начался
6 октября в Теректинском районе после чего перекинулся в район Байтерек. Людей призывали помочь в тушении пожара. Из-за сильного огня дым был виден в городе, а жители Теректинского района задыхались от едкого запаха гари. Позже стало известно, что началась эвакуация
сельчан и дачников. Из-за пожара сгорел сгорел 31 дачный дом
и хозпостройки. Между тем на брифинге ДЧС ЗКО отметили, что ущерб сгоревших дач будет возмещен
.
житель села Чулпан Алтынбек Жардемов
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Фото Медета МЕДРЕСОВА