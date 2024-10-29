Сильный дождь и туман: синоптики о погоде на западе Казахстана 30 октября

«Казгидромет» представил прогноз погоды на западе Казахстана в среду, 30 октября. Ожидается дождь, туман и усиление ветра до 20 метров в секунду.

«Казгидромет» представил прогноз погоды на западе Казахстана в среду, 30 октября.

В Западно-Казахстанской области днем температура будет колебаться от +5 до +10 градусов, на севере ожидается сильный дождь. Ночью температура опустится до +2+7 с дождем. Скорость ветра составит 9-14 метров в секунду, с порывами до 15-20 метров в секунду на западе и севере области.

В Актюбинской области днем - от +5 до +10 градусов, на юге области до +13, на западе и севере ожидается дождь. Утром возможен туман. Ночью температура понизится до -2+3, ожидаются осадки в виде дождя и снега, возможен туман. Скорость ветра — 9-14 метров в секунду, с порывами до 15-20 метров в секунду на западе и севере области.

В Атырауской области днем - от +7 до +12 градусов, ожидается дождь. Ночью температура опустится до +3+8, на западе и севере области дождь. Скорость ветра составит 9-14 метров в секунду, с порывами до 15-20 метров в секунду на западе и севере области.

В Мангистауской области днем столбики термометра поднимутся до +10,+15 градусов, на западе и севере области ожидается дождь. Ночью температура понизится до +2+7, на западе и севере области дождь. Скорость ветра — 9-14 метров в секунду, с порывами до 15-20 метров в секунду на западе и севере области.