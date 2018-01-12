По данным главного синоптика Атырауского филиала РГП "Казгидромет" Кулайны МЫРЗАШЕВОЙ, снегопад в Атырау продолжится сутки. Ожидается северный ветер 9-14 м/с. В ночь на субботу столбик термометра опустится до 8-10 градусов мороза. -По области ночью температура воздуха составит 7-12 градусов ниже нуля, местами -15-20 градусов мороза ожидается в Кызылкогинском районе. Днем 13 января температура воздуха составит -6-8 градусов в городе, по области -5-10, местами 13 градусов ниже нуля, - рассказала Кулайна МЫРЗАШЕВА.