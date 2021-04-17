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Социум

Сильный туман ожидается в ЗКО

Также в области ожидается гроза, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По данным службы спасения, 18 апреля в ЗКО ожидается гроза и сильный туман. Как сообщили в РГП "Казгидромет", в Уральске днем ожидается дождь в грозой, +17 градусов, ночью +8 градусов. В Атырау будет облачно, днем столбики термометров поднимутся до 23 градусов тепла, ночью до 12 градусов тепла. Днем в Актобе ожидается дождь, +24 градуса, ночью +7 градусов. В Актау синоптики прогнозируют погоду без осадков, +18 градусов днем, +13 градусов ночью. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, вним
Кристина Кобина
Сильный туман ожидается в ЗКО
Также в области ожидается гроза, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В ЗКО ожидается туман и сильный ветер
В ЗКО ожидается туман и сильный ветер
По данным службы спасения, 18 апреля в ЗКО ожидается гроза и сильный туман. Как сообщили в РГП "Казгидромет", в Уральске днем ожидается дождь в грозой, +17 градусов, ночью +8 градусов. В Атырау будет облачно, днем столбики термометров поднимутся до 23 градусов тепла, ночью до 12 градусов тепла. Днем в Актобе ожидается дождь, +24 градуса, ночью +7 градусов. В Актау синоптики прогнозируют погоду без осадков, +18 градусов днем, +13 градусов ночью. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
погода гроза туман

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