Сильный туман ожидается в ЗКО

Также в области ожидается гроза, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По данным службы спасения, 18 апреля в ЗКО ожидается гроза и сильный туман. Как сообщили в РГП "Казгидромет", в Уральске днем ожидается дождь в грозой, +17 градусов, ночью +8 градусов. В Атырау будет облачно, днем столбики термометров поднимутся до 23 градусов тепла, ночью до 12 градусов тепла. Днем в Актобе ожидается дождь, +24 градуса, ночью +7 градусов. В Актау синоптики прогнозируют погоду без осадков, +18 градусов днем, +13 градусов ночью. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, вним