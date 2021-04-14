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Социум

Сильный ветер ожидается в ЗКО

Штормовое предупреждение объявлено на 15 апреля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По данным службы спасения, 15 апреля на территории ЗКО ожидается ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Как сообщили в РГП "Казгидромет", 15 апреля в Уральске будет солнечно, днем ожидается 24 градуса тепла, ночью +9 градусов. В Атырау осадков не ожидается, +27 градусов днем, +14 градусов ночью. Солнечно будет в Актобе, столбики термометров покажут +23 градуса днем и +5 ночью. В Актобе днем без осадков +16 градусов, ночью пройдет дождь +11 градусов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем,
Кристина Кобина
Сильный ветер ожидается в ЗКО
Штормовое предупреждение объявлено на 15 апреля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сильный ветер ожидается в ЗКО
Сильный ветер ожидается в ЗКО
По данным службы спасения, 15 апреля на территории ЗКО ожидается ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Как сообщили в РГП "Казгидромет", 15 апреля в Уральске будет солнечно, днем ожидается 24 градуса тепла, ночью +9 градусов. В Атырау осадков не ожидается, +27 градусов днем, +14 градусов ночью. Солнечно будет в Актобе, столбики термометров покажут +23 градуса днем и +5 ночью. В Актобе днем без осадков +16 градусов, ночью пройдет дождь +11 градусов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
погода ветер штормовое

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