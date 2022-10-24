Сильный ветер ожидается в ЗКО

25 октября синоптики прогнозируют ветер с порывами до 20 метров в секунду, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По данным РГП "Казгидромет", 25 октября на юге Западно-Казахстанской области ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду. В Уральске ожидается дождь. В дневное время температура воздуха составит +6..+8 градусов, ночью похолодает до +3..+5. В Атырау - дождь. Днём будет +10..+12 градусов, ночью +8..+10 градусов. Также дождь синоптики прогнозируют в Актобе. Днём ожидается до +6..+8 градусов. Ночью похолодает до +1..+3 градусов. В Актау пройдет дождь. Днём столбики термометра по