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Социум

Сильный ветер ожидается в ЗКО

25 октября синоптики прогнозируют ветер с порывами до 20 метров в секунду, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По данным РГП "Казгидромет", 25 октября на юге Западно-Казахстанской области ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду. В Уральске ожидается дождь. В дневное время температура воздуха составит +6..+8 градусов, ночью похолодает до +3..+5. В Атырау - дождь. Днём будет +10..+12 градусов, ночью +8..+10 градусов. Также дождь синоптики прогнозируют в Актобе. Днём ожидается до +6..+8 градусов. Ночью похолодает до +1..+3 градусов. В Актау пройдет дождь. Днём столбики термометра по
Кристина Кобина
Сильный ветер ожидается в ЗКО
25 октября синоптики прогнозируют ветер с порывами до 20 метров в секунду, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сильный ветер ожидается в ЗКО
Сильный ветер ожидается в ЗКО
По данным РГП "Казгидромет", 25 октября на юге Западно-Казахстанской области ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду.
  • В Уральске ожидается дождь. В дневное время температура воздуха составит +6..+8 градусов, ночью похолодает до +3..+5.
  • В Атырау - дождь. Днём будет +10..+12 градусов, ночью +8..+10 градусов.
  • Также дождь синоптики прогнозируют в Актобе. Днём ожидается до +6..+8 градусов. Ночью похолодает до +1..+3 градусов.
  • В Актау пройдет дождь. Днём столбики термометра покажут +14..+16 градусов, ночью опустятся до +10..+12 градусов.
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