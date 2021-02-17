Под путепроводом в районе Депо более 20 лет назад были установлены тепловоз и паровоз в память о железнодорожниках, которые работали в Уральском локомотивном депо. Однако стало известно, что тепловоз начали разрезать сваркой, что вызвало у уральцев возмущение. Со слов машиниста депо Сергея Рогозянского, о том, что тепловоз разрезают сваркой, увидел еще один машинист-инструктор депо. - Теперь эти же лица разрезают котельную. Ремонтное депо продали и новый хозяин вырезает весь металл и вывозит. Кто он (хозяин - прим. автора), мы не знаем. Эти памятники были установлены в 1998 году. Паровоз был на ходу, но сейчас уже вандалы разбили. Хотелось бы сохранить это для тех, кто тут работал и для будущего поколения, - говорит Сергей Рогозянский. Позже выяснилось, что демонтаж тепловоза на территории, бывшего Уральского локомотивного депо начался 13 февраля. К слову, сейчас депо принадлежит ТОО "Батыс Капитал Лимитед". Директор ТОО "Батыс Капитал Лимитед" Нурлан Бужумов рассказал, что 6 февраля они заключили договор ТОО "Уралвтормет" на демонтаж котельной. - Сотрудники данного ТОО по недоразумению начали совершать демонтаж тепловоза. На сегодняшний день идут восстановительные работы тепловоза. Мы не собираемся демонтировать тепловоз и паровоз, а планируем сохранить в виде памятников. Более того, мы готовы передать их на баланс городу, - пояснил Нурлан Бужумов. В акимате Уральска также отметили, что побеседовали с нынешним собственником локомотивного депо. - Тепловоз останется, никто не будет его демонтировать, - заявил замакима Уральска Бакытжан Нарымбетов.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.