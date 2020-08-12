Синдром Кавасаки не является инфекционным заболеванием, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, синдром Кавасаки - это системное воспаление сосудов. Встречается у детей в возрасте 5-15 лет. Это заболевание может быть зарегистрировано у одного из тысячи детей, или у одного ребенка из десяти тысяч детей.

– Необходимо отметить, что если один из членов семьи перенесет коронавирус, у детей из этой семьи может развиться синдром Кавасаки, - рассказал заведующий детским отделением Атырауского областного туберкулезного диспансера Марат Шуакбаев. ⠀ По его словам, первым признаком синдрома Кавасаки является, высокая температура до 39-40 градусов в первый день, а на второй день у ребенка появляется сыпь на лице. ⠀ – Если вовремя не лечить, сыпь может распространиться на руки и ноги, опухнет шея. На четвертый-пятый день температура тела продолжает повышаться, и ребенок не сможет повернуть голову. Первоочередной задачей родителей является вызов врача, если у ребенка появятся подобные симптомы, - отметил Марат Шуакбаев.

При появлении симптомов синдрома Кавасаки необходимо сделать общий анализ крови, провести исследование на определение концентрации жидкости в крови, а также анализ на белок.

– Вы можете пройти курс лечения, сдав анализы крови, которые будут готовы через день. Залог здоровья каждого ребенка - солнце, вода, воздух и полноценная еда. Если этот баланс будет восстановлен, иммунитет ребенка улучшится, - сказал врач Марат Шуакбаев.⠀

Отметим, что не следует путать коронавирусную инфекцию и синдром Кавасаки. Впервые заболевание было описано в 1967 году японским педиатром по имени Томисаку Кавасаки.

